Eurosport
Халеп сыграет на Итоговом турнире WTA в группе с Возняцки, Свитолиной и Гарсией
В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира WTA.
По итогам жеребьевки первая ракетка мира Симона Халеп попала в Красную группу, где также сыграют украинка Элина Свитолина, датчанка Каролин Возняцки и француженка Каролин Гарсия.
В Белой группе выступят испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс и латвийка Алена Остапенко.
- Турнир состоится в Сингапуре с 22 по 29 октября.
- Первой запасной на турнире будет француженка Кристина Младенович, второй – российская теннисистка Светлана Кузнецова.
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