Eurosport

Халеп сыграет на Итоговом турнире WTA в группе с Возняцки, Свитолиной и Гарсией

Халеп сыграет в группе с Возняцки, Свитолиной и Гарсией
Eurosport

1 час назад

В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира WTA.

По итогам жеребьевки первая ракетка мира Симона Халеп попала в Красную группу, где также сыграют украинка Элина Свитолина, датчанка Каролин Возняцки и француженка Каролин Гарсия.

В Белой группе выступят испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс и латвийка Алена Остапенко.

  • Турнир состоится в Сингапуре с 22 по 29 октября.
  • Первой запасной на турнире будет француженка Кристина Младенович, второй – российская теннисистка Светлана Кузнецова.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вкуснейшее дерби Нью-Йорка, которое решилось только в серии буллитов

03:51
Популярные видео
Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной
 330 просмотров6 ч
О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный
20 525 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться