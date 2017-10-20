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Гарбинье Мугуруса стала теннисисткой года, у Елены Остапенко самый большой прогресс по версии WTA

Мугуруса стала теннисисткой года, у Остапенко самый большой прогресс
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Ассоциация раздала премии лучшим девушкам сезона.

Гарбинье стала обладательницей самой престижной награды теннисистки года.

Лучшей парой сезона WTA признала тандем Мартины Хингис и Юнь-Янь Чань.

В номинации дебютант года победила американка Сиси Беллис.

Самым мощным камбэком признано возвращение победительницы US Open Слоан Стивенс.

Самым прогрессирующим игроком признана Елена Остапенко.

  • На счету Гарбинье Мугурусы в сезоне-2017 победы в Цинциннати и на Уимблдоне.
  • Итоговый турнир с участием испанки пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.

Мугуруса – лучшая в 2017-м?

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127 голосов
Несомненно
Нет, та же Остапенко лучше
Да все они одинаковые без Серены

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