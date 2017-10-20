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Гарбинье Мугуруса стала теннисисткой года, у Елены Остапенко самый большой прогресс по версии WTA
Ассоциация раздала премии лучшим девушкам сезона.
Гарбинье стала обладательницей самой престижной награды теннисистки года.
Лучшей парой сезона WTA признала тандем Мартины Хингис и Юнь-Янь Чань.
В номинации дебютант года победила американка Сиси Беллис.
Самым мощным камбэком признано возвращение победительницы US Open Слоан Стивенс.
Самым прогрессирующим игроком признана Елена Остапенко.
- На счету Гарбинье Мугурусы в сезоне-2017 победы в Цинциннати и на Уимблдоне.
- Итоговый турнир с участием испанки пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.
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Несомненно
Нет, та же Остапенко лучше
Да все они одинаковые без Серены
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