Теннисный бетман. Элина Свитолина прорвется в финал и еще 3 ставки на Итоговый турнир WTA

Элина Свитолина – Каролин Возняцки

Прогноз: победа украинки с форой -2 по геймам за 1,81

Каролин проводит блестящий сезон: пусть трофейную полку датчанки пополнил лишь один жалкий кубок (добыт в Токио в конце сентября), она аж семь раз играла в финалах. Но если кому год и удался лучше, так это Свитолиной: украинка не проявила себя на «Больших шлемах», но затащила пять титулов WTA. Увереннее всего Элина себя чувствовала как раз на харде, где добыла три чашки.

После US будущие соперницы почти не выступали, сосредоточившись на подготовке к Итоговому турниру. Возняцки съездила на один лишний турнир (как раз Токио), но в целом отыграла на йоту больше, чем Элина. Девушки даже завершили борьбу на последнем турнире при одинаковых обстоятельствах: обе провели матчи 10 октября, а 11-го не вышли на корт, сославшись на минимальные повреждения. Какие бы травмы не беспокоили соперниц, за две недели они восстановились и точно зажгут, но шансов выжить больше будет у Свитолиной, которую жребий отправил в комфортную группу.

Во-первых, Элина с большим отрывом бьет Каролин по личкам – 3-0. Две победы украинка взяла в 2017-м – серьезное преимущество. Обе встречи состоялись на харде и остались за Свитолиной без шансов для Возняцки, которая не только ни разу не зацепилась хотя бы за тай-брейк, но и однажды получила баранку. Унижением завершился как раз последний матч девушек: Каро взяла всего 4 гейма в августовском матче в Торонто. Ничто не помешает Элине провести очередной матч по схожему сценарию. В таком случае фора -2 точно принесет сладкий кэш.

Симона Халеп – Каролин Гарсия

Прогноз: победа француженки с форой +3,5 по геймам за 1,75

Судьба и правильные руки иногда творят удивительные вещи. Например, финалисты Кубка Кремля Ричардас Беранкис и Дамир Джумхур разыграют московский титул 22 октября, а уже 23-го сразятся друг с другом вновь в Линце. Связь с историей Симоны Халеп и Каролин Гарсии прямая, хотя и не такая фантастичная. Последнюю игру перед схваткой на Итоговом теннисистки провели как раз между собой в финале турнира в Пекине две недели назад.

Тот матч уверенно забрала Гарсия, за счет чего и квалифицировалась в Сингапур. Француженка, несмотря на эмоции финала, играла очень дерзко и бесстрашно. В отличие от нее Халеп, которая впервые играла в статусе лучшей теннисистки мира, была поглощена давлением. В Сингапуре Симоне, которая ненавидит и не умеет играть в рамках, предстоит защитить лидерство в Туре, и эта ноша в первом матче будет для нее слишком тяжела.

Гарсие нечего терять. Француженка – пассажир и заведомо слабейшая единица турнира (хотя бы исходя из рейтинга). Она вряд ли поборется за титул, но в голове точно муссирует такую возможность. Каролин может играть свободно – если уступит, то ничего страшного не произойдет. В матче с зажатой и запрессингованной Симоной душевное спокойствие станет для Гарсии лучшим лекарством, которое точно позволит ей не проиграть крупно.

Винус Уильямс – Каролина Плишкова

Прогноз: победа старушки из США с форой +3 по геймам за 1,79

Матч, который с радостью посетили бы Изнер, Андерсон и Карлович. Каролина Плишкова и Уильямс-старшая станут авторами самого унылого матча на турнире: лавина из эйсов, двойных ошибок и невынужденных усыпит любого, кто посетит его. Девушки представляют Белую группу, при анализе которой рекомендовано отключить логику: у каждой участницы есть шансы грохнуть любую. Заруба между Плишковой и Уильямс – наиболее предсказуемая из всех.

У чешки и американки по одной победе в очных встречах, но самое главное, что обе они были упорными. На US Open-2016 соперницы взяли по сету, а решающий завершили на тай-брейке (выиграла Уильямс). В 2017-м Винус не завоевала ни одного титула, но была чрезмерно опасна на «Шлемах», где дважды добралась до финалов и один раз – до полуфинала. Есть высокая вероятность, что на очередном крупном турнире она использует резервы и выстрелит снова.

Против Плишковой у Уильямс вряд ли возникнут проблемы с переутомлением, но возможны сложности с физическими кондициями: американка сыграла всего два матча за 1,5 месяца. Винус возвращается в Сингапур спустя восемь лет, и, вероятно, это ее последний поход. Каролина вряд ли чем-то удивит американку: кроме мощных ударов с задней линии, которыми владеет сама Винус, Плишковой противопоставить сопернице нечего.

А еще:

Победа над Возняцки – лишь первый шаг Свитолиной на пути к титулу. В группе Элину ждут встречи с Симоной Халеп и Каролин Гарсией, а в плей-офф – с кем-то из тех, кто любит сыграть пожестче. Повод рискнуть и поставить на выход девушки из Харькова в финал есть уже сейчас.

Свитолина превосходит соперниц по группе: в 2017-м Элина имеет 2-1 в противоборстве с Халеп (один проигрыш почти с матчболов на «Ролан Гаррос») и 2-0 с Каро. Переиграла украинку только Гарсия, но матч в Пекине был слишком горячим и равным. Победы хотя бы в двух встречах на 90% гарантируют Свитолиной выход в полуфинал. Последний шаг надо сделать через колотушку из Белой группы. У Элины неплохая статистика со всеми за исключением Плишковой, которой она уступает 2-4. Но положительный момент тоже есть – из последних трех встреч две остались за украинкой. При таких раскладах есть смысл ставить на выход Свитолиной в финал с коэффициентом 3.

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