Каролина Плишкова порвала Винус Уильямс в стартовом матче Итогового турнира WTA

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Плишкова 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и допустила 2 двойные ошибки. Винус ответила 4 эйсами и 1 брейком при 6 двойных.

В заключительной партии на своей подаче Уильямс-старшая отыграла тройной матчбол, но все равно проиграла гейм, сет и матч.

Каролина повела в личном противостоянии – 2-1.

Позже на корт выйдут Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко.

Призовой фонд Итогового турнира составляет 7 млн долларов.

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