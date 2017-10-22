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Каролина Плишкова порвала Винус Уильямс в стартовом матче Итогового турнира WTA

Плишкова порвала Винус в стартовом матче Итогового турнира
Eurosport

22 мин. назадИзменено 8 мин. назад

Игра Белой группы осталась за чешкой – 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Плишкова 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и допустила 2 двойные ошибки. Винус ответила 4 эйсами и 1 брейком при 6 двойных.

В заключительной партии на своей подаче Уильямс-старшая отыграла тройной матчбол, но все равно проиграла гейм, сет и матч.

Каролина повела в личном противостоянии – 2-1.

  • Позже на корт выйдут Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко.
  • Призовой фонд Итогового турнира составляет 7 млн долларов.

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