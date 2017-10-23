Eurosport
Дама, которой очень не хватает на Итоговом турнире WTA. И вот почему
Доминика Цибулкова украсит любую точку галактики.
26-я ракетка мира – недостаточное условие для участия в Итоговом турнире. Но сама Доминика вполне достаточна, чтобы любоваться
Что-то там про бриллианты
Леди с обложки журнала
Эта хорошо подойдет для календаря
Плела
Инкогнито
С барышней, которая играет лучше
Пришла на работу
Мужской взгляд
Груделфи
Черное платье
Мисс Словакия
В шашки зарубимся?
Да ну какие шашки, ну!
- В сезоне-2017 28-летняя Цибулкова заработала 909 тысяч призовых и только раз сыграла в финале.
- Дарья Гаврилова победила Доминику в финальной встрече в Дохе со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте