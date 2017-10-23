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Дама, которой очень не хватает на Итоговом турнире WTA. И вот почему

Дама, которой очень не хватает на Итоговом. И вот почему
Eurosport

Только что

Доминика Цибулкова украсит любую точку галактики.

26-я ракетка мира – недостаточное условие для участия в Итоговом турнире. Но сама Доминика вполне достаточна, чтобы любоваться

Что-то там про бриллианты

Леди с обложки журнала

Эта хорошо подойдет для календаря

Плела

Инкогнито

С барышней, которая играет лучше

Пришла на работу

Мужской взгляд

Груделфи

Черное платье

Мисс Словакия

В шашки зарубимся?

Да ну какие шашки, ну!

  • В сезоне-2017 28-летняя Цибулкова заработала 909 тысяч призовых и только раз сыграла в финале.
  • Дарья Гаврилова победила Доминику в финальной встрече в Дохе со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

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