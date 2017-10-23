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Симона Халеп разделалась с Каролин Гарсией на Итоговом турнире WTA
Второй сет оказался для первой ракетки планеты простым.
Первая партия длилась 50 минут, вторая – 38. Халеп сделала 4 эйса, 3 двойных, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и победила со счетом 6:4, 6:2.
У француженки накопилось 3 двойных ошибки, ни одной подачи навылет и только один брейк.
Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Симоны. Это был уже третий матч соперниц в 2017 году.
- Во второй игре Итогового турнира Халеп сразится с Элиной Свитолиной.
- Каролин ждет другая Каролин – Возняцки.
- Все матчи Итогового турнира.
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