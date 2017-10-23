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Симона Халеп разделалась с Каролин Гарсией на Итоговом турнире WTA

Халеп разделалась с Гарсией на Итоговом турнире
Eurosport

57 мин. назадИзменено 56 мин. назад

Второй сет оказался для первой ракетки планеты простым.

Первая партия длилась 50 минут, вторая – 38. Халеп сделала 4 эйса, 3 двойных, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и победила со счетом 6:4, 6:2.

У француженки накопилось 3 двойных ошибки, ни одной подачи навылет и только один брейк.

Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Симоны. Это был уже третий матч соперниц в 2017 году.

  • Во второй игре Итогового турнира Халеп сразится с Элиной Свитолиной.
  • Каролин ждет другая Каролин – Возняцки.
  • Все матчи Итогового турнира.

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