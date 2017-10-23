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Каролин Возняцки отдала Элине Свитолиной всего 2 гейма на Итоговом турнире

Возняцки отдала Свитолиной всего 2 гейма
Eurosport

45 мин. назад

Датская теннисистка выиграла стартовый матч.

Возняцки в матче Красной группы победила Свитолину со счетом 6:2, 6:0. Датчанка реализовала 5 брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.

Матч продолжался 59 минут.

  • Во вторник в Сингапуре состоятся матчи Белой группы: Винус Уильямс (США) – Елена Остапенко (Латвия) и Гарбинье Мугуруса (Испания) – Каролина Плишкова (Чехия).
  • Призовой фонд турнира составляет 7 миллионов долларов.

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