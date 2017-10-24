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Каролин Возняцки: «Агент Марии Шараповой боится даже встретиться со мной, а я жду извинений»

Возняцки: «Агент Шараповой боится даже встретиться со мной, а я жду извинений»
Eurosport

1 час назад

Датчанка очень терпелива.

Каролин Возняцки прокомментировала конфликт с агентом Марии Шараповой Максом Айзенбадом.

«По-моему, он боится даже встретиться со мной. Как только я захожу в зал ожидания, он сразу же выбегает через другой вход. Я считаю такое поведение позорным, ведь он один из руководителей IMG.

Его слова я нахожу совершенно смехотворными. Они говорят больше о нем, нежели обо мне. А еще он высказался о Радваньской, которая сама сотрудничает с IMG.

Все, чего я хочу, это извинений при личной встрече. У меня нет обиды. Если бы он подошел и сказал, что просит прощения, что он ошибся, я бы ответила: «Нет проблем». Но время идет, а я все жду извинений», – сказала Возняцки The Times.

  • В апреле многие теннисистски призывали не давать отбывшей дисквалификацию Марии Шараповой уайлд-кард.
  • Макс Айзенбад в ответ назвал Возняцки и Радваньскую посредственностями, для которых отсутствие Марии, Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Петры Квитовой – последний шанс взять «Шлем».

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