Свитолина упустила подачу на матч и проиграла Гарсии. Результаты дня на Итоговом турнире WTA

В первом матче дня Каролин Возняцки легко расправилась с первой ракеткой мира Симоной Халеп – 6:0, 6:2.

За 1 час 3 минуты Возняцки дважды подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Халеп ответила одним эйсом. Обе теннисистки обошлись без двойных ошибок.

Возняцки увеличила преимущество в личном противостоянии – 4-2.

Вторая игра выдалась намного упорнее: Элина Свитолина уступил Каролин Гарсией в битве, продолжавшейся 2 часа 44 минуты – 7:6(3), 3:6, 5:7. В решающем сете Элина вела с брейком 5:3 и подавала на матч, но всухую отдала свою подачу.

Свитолина превзошла соперницу по эйсам (9-8), но допустила больше двойных ошибок (5-3). Гарсия реализовала 7 брейк-пойнтов из 16, ее соперница – 5 из 11.

Француженка вышла вперед в личном противостоянии – 2-1.

В заключительном туре Свитолина сыграет с Халеп, а Возняцки – с Гарсией.

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