Каролина Плишкова уступила Елене Остапенко, но все равно сыграет в полуфинале Итогового турнира

Остапенко одержала первую победу на Итоговом турнире. Латвийская теннисистка за 1 час и 6 минут справилась с Каролиной Плишкой – 6:3, 6:1.

В активе Елены 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Каролина выполнил 4 эйса и совершила 5 двойных ошибок.

Это поражение стало для Плишковой первой на турнире, но она все равно пробилась в полуфинал.

Во втором матче Белой группы встретятся Гарбинье Мугуруса и Винус Уильямс, которые разыграют вторую путевку в полуфинал.

Елена Остапенко покинула турнир.

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