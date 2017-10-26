Getty Images

Каролина Плишкова уступила Елене Остапенко, но все равно сыграет в полуфинале Итогового турнира

Плишкова уступила Остапенко, но все равно сыграет в полуфинале Итогового турнира
Eurosport

20 мин. назад

Латвийская теннисистка хлопнула дверью.

Остапенко одержала первую победу на Итоговом турнире. Латвийская теннисистка за 1 час и 6 минут справилась с Каролиной Плишкой – 6:3, 6:1.

В активе Елены 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Каролина выполнил 4 эйса и совершила 5 двойных ошибок.

  • Это поражение стало для Плишковой первой на турнире, но она все равно пробилась в полуфинал.
  • Во втором матче Белой группы встретятся Гарбинье Мугуруса и Винус Уильямс, которые разыграют вторую путевку в полуфинал.
  • Елена Остапенко покинула турнир.

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Крутейший штрафной в девятину и еще 4 банки в ворота бедного «Сан-Хосе»

02:41
Популярные видео
«Чикаго» и «Ред Буллз» пробили по 11 раз: кто-то забил 4, а кто-то – вообще ничего
 31 просмотров3 ч
Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке
4 912 просмотровВчера в 10:16
А еще вам может понравиться