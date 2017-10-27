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Плишкова сыграет в полуфинале с Гарсией, Возняцки – с Винус
В Сингапуре завершился групповой этап Итогового турнира.
В заключительный день группового этапа украинка Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:3, 6:4.
Этот результат позволил выйти в полуфинал француженке Каролин Гарсии, которая ранее выиграла у датчанки Каролин Возняцки – 0:6, 6:3, 7:5.
Гарсия заняла второе место в Красной группе и сыграет в полуфинале с победительницей Белой группы Каролиной Плишковой.
Другую пару полфиналисток составят Возняцки и американка Винус Уильямс.
- Полуфинальные матчи пройдут в субботу.
- В 2016 году победительницей Итогового турнира стала словачка Доминика Цибулкова.
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