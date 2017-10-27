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Плишкова сыграет в полуфинале с Гарсией, Возняцки – с Винус

Плишкова сыграет в полуфинале с Гарсией, Возняцки – с Винус
Eurosport

10 мин. назадИзменено 8 мин. назад

В Сингапуре завершился групповой этап Итогового турнира.

В заключительный день группового этапа украинка Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:3, 6:4.

Этот результат позволил выйти в полуфинал француженке Каролин Гарсии, которая ранее выиграла у датчанки Каролин Возняцки – 0:6, 6:3, 7:5.

Гарсия заняла второе место в Красной группе и сыграет в полуфинале с победительницей Белой группы Каролиной Плишковой.

Другую пару полфиналисток составят Возняцки и американка Винус Уильямс.

  • Полуфинальные матчи пройдут в субботу.
  • В 2016 году победительницей Итогового турнира стала словачка Доминика Цибулкова.

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