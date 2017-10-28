Мартина Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале парного Итогового турнира

За 1 час 43 минуты Мартина и Юнжань реализовали 1 брейк-пойнт, допустили 1 двойную ошибку и ни разу не подали навылет. Бабош и Главачкова ответили 2 эйсами, 2 брейками при 1 подаче навылет.

Вторую путевку в финал Итогового турнира разыграют пары Елена Веснина/Екатерина Макарова и Кики Бертенс/Юханна Ларссон.

Матч стал последним в карьере 37-летней Хингис.

Мартина – победительница 25 турниров «Большого шлема» (5 – одиночных, 13 – парных, 7 – смешанных).

Хингис уже трижды завершала карьеру: в 2002 и 2007 годах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме