Getty Images

Мартина Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале парного Итогового турнира

Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале парного Итогового турнира
Eurosport

50 мин. назад

Швейцарка в паре с Чжань Юнжань проиграла Тимеа Бабош и Андреа Главачковой – 4:6, 6:7(5).

За 1 час 43 минуты Мартина и Юнжань реализовали 1 брейк-пойнт, допустили 1 двойную ошибку и ни разу не подали навылет. Бабош и Главачкова ответили 2 эйсами, 2 брейками при 1 подаче навылет.

Вторую путевку в финал Итогового турнира разыграют пары Елена Веснина/Екатерина Макарова и Кики Бертенс/Юханна Ларссон.

  • Матч стал последним в карьере 37-летней Хингис.
  • Мартина – победительница 25 турниров «Большого шлема» (5 – одиночных, 13 – парных, 7 – смешанных).
  • Хингис уже трижды завершала карьеру: в 2002 и 2007 годах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Чем закончится рубка «МЮ» и «Тоттенхэма»

02:06
Популярные видео
Бучневич забросил от штанги, потом казнил вратаря «Аризоны» за ошибку, и «Рейнджерс» победили
2 900 просмотровВчера в 11:45
«Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке
 568 просмотровВчера в 11:31
А еще вам может понравиться