Каролин Возняцки вышла в финал Итогового турнира WTA

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Возняцки 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 3 двойные ошибки. Плишкова ответила 4 эйсами и 4 брейками при 1 двойной.

Датчанка увеличила преимущество в личном противостоянии – 6-3. 5 матчей из 9 соперницы провели в сезоне-2017.

Возняцки сыграет в финале Итогового турнира во второй раз в карьере. В 2010 году она проиграла Ким Клийстерс.

Вторую путевку в финал разыграют Винус Уильямс и Каролин Гарсия.

Призовой фонд соревнований составляет 7 млн долларов.

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