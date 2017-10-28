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Каролин Возняцки вышла в финал Итогового турнира WTA

Возняцки вышла в финал
Eurosport

9 мин. назад

В полуфинале датчанка разобралась с Каролиной Плишковой – 7:6(9), 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Возняцки 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 3 двойные ошибки. Плишкова ответила 4 эйсами и 4 брейками при 1 двойной.

Датчанка увеличила преимущество в личном противостоянии – 6-3. 5 матчей из 9 соперницы провели в сезоне-2017.

  • Возняцки сыграет в финале Итогового турнира во второй раз в карьере. В 2010 году она проиграла Ким Клийстерс.
  • Вторую путевку в финал разыграют Винус Уильямс и Каролин Гарсия.
  • Призовой фонд соревнований составляет 7 млн долларов.

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