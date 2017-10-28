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Симона Халеп завершит сезон первой ракеткой мира

Халеп завершит сезон первой ракеткой мира
Eurosport

1 час назад

Румынка должна отправить цветы благодарности Каролин Возняцки.

Каролина Плишкова проиграла в полуфинале Итогового турнира Каролин Возняцки со счетом 6:7(9), 3:6 и потеряла шансы на первую строчку мирового рейтинга. Для возвращения на вершину чешке требовалась победа на соревнованиях.

В итоге Симона Халеп станет 13-й теннисисткой в истории, завершившей сезон на первом месте.

  • В 2017 году Халеп стала победительницей турнира в Мадриде и проиграла еще 4 финала, включая «Ролан Гаррос».
  • 3 октября румынка впервые возглавила мировой рейтинг.

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