Симона Халеп завершит сезон первой ракеткой мира

Каролина Плишкова проиграла в полуфинале Итогового турнира Каролин Возняцки со счетом 6:7(9), 3:6 и потеряла шансы на первую строчку мирового рейтинга. Для возвращения на вершину чешке требовалась победа на соревнованиях.

В итоге Симона Халеп станет 13-й теннисисткой в истории, завершившей сезон на первом месте.

В 2017 году Халеп стала победительницей турнира в Мадриде и проиграла еще 4 финала, включая «Ролан Гаррос».

3 октября румынка впервые возглавила мировой рейтинг.

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