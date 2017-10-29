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Каролин Возняцки впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA

Возняцки впервые в карьере выиграла Итоговый турнир
Eurosport

29 мин. назадИзменено 25 мин. назад

В финале датчанка обыграла Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4 и исправила унизительную статистику в противостоянии.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Во втором сете Каролин вела 5:0, но дважды проиграла подачу, прежде чем сделать решающий брейк.

Возняцки 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Уильямс-старшая ответила 4 брейками, 4 эйсами и 1 двойной.

Каролин впервые обыграла Винус после семи поражений в очных встречах – 1-7.

  • Возняцки впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Она завоевала второй титул в сезоне-2017 и 27-й в карьере.
  • Призовой фонд WTA Finals составлял 7 млн долларов.

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