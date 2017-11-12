Пэт Кэш: «Жалобы Надаля, что Итоговый турнир проходит на харде в помещении, несправедливы»

Экс-первая ракетка мира Пэт Кэш упрекнул Рафаэля Надаля за жалобы на Итоговый турнир.

«Я неоднократно слышал жалобы Рафы: ему не дают честного шанса выиграть Итоговый турнир, потому что тот всегда проходит на харде в помещении.

Я же опасаюсь, что иной расклад был бы несправедлив в отношении других семи участников, ведь после US Open они играют только на харде.

Нельзя просто поменять покрытие и не дать теннисистам времени привыкнуть к нему. Многие теннисисты получат травмы из-за недельного перехода на грунт.

Я хвалю Надаля и аплодирую за все его достижения, но, когда он завершит карьеру, в его результатах может найтись серьезный пробел.

Но он может выиграть Итоговый турнир. Боргу это удалось дважды, когда турнир назывался «Мастерсом» и проводился в Нью-Йорке на ковровом покрытии», – сказал Кэш Sunday Express.

Надаль дважды дошел до финала Итогового турнира, где по разу уступил Роджеру Федереру (2010) и Новаку Джоковичу (2013).

За всю карьеру Рафа завоевал всего 2 титула на турнирах в закрытом помещении.

Пэт Кэш – победитель Уимблдона-1997.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме