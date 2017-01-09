09.01.17
Завершено
6
6
Э. МертенсЭлис Мертенс
Не ранее
8:00
1
2
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Хобарт • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элис Мертенс - Кристина Младенович
WTA Хобарт - 9 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Элис Мертенс – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элис Мертенс и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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