10.01.17
Завершено
6
0
6
В. СепедеВероника Сепеде
Не ранее
3:00
3
6
4
А. ПетковичАндреа Петкович
WTA Хобарт • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Вероника Сепеде - Андреа Петкович
WTA Хобарт - 10 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Вероника Сепеде – Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Вероника Сепеде и Андреа Петкович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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