10.01.17
Завершено
3
2
К. ФлипкенсКирстен Флипкенс
Не ранее
3:00
6
6
М. НикулескуМоника Никулеску
WTA Хобарт • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кирстен Флипкенс - Моника Никулеску
WTA Хобарт - 10 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Моника Никулеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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