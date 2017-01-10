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Кирстен Флипкенс - Моника Никулеску

WTA Хобарт - 10 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Моника Никулеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.