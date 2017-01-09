09.01.17
К. ФлипкенсКирстен Флипкенс
Не ранее
3:00
J. FourlisJaimee Fourlis
WTA Хобарт • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кирстен Флипкенс - Jaimee Fourlis
WTA Хобарт - 9 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Jaimee Fourlis на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Jaimee Fourlis, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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