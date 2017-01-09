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Виктория Голубиц - Люси Шафаржова

WTA Хобарт - 9 января 2017

Это Теннис, и это Хобарт! Следите за матчем Виктория Голубиц – Люси Шафаржова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Виктория Голубиц и Люси Шафаржова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.