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Анастасия Павлюченкова - Jacqueline Cako

WTA Гонконг - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Гонконг! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Jacqueline Cako на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анастасия Павлюченкова и Jacqueline Cako, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.