Онлайн

Анастасия Павлюченкова - Наоми Осака

WTA Гонконг - 13 октября 2017

Это Теннис, и это Гонконг! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 13 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анастасия Павлюченкова и Наоми Осака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.