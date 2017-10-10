10.10.17
Е. ВеснинаЕлена Веснина
Не ранее
10:00
Л. КумкхумЛуксика Кумкхум
WTA Гонконг • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Елена Веснина - Луксика Кумкхум
WTA Гонконг - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Гонконг! Следите за матчем Елена Веснина – Луксика Кумкхум на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Елена Веснина и Луксика Кумкхум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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