14.10.17
Д. БрэйдиДженнифер Брэйди
Не ранее
6:00
Д. ГавриловаДарья Гаврилова
WTA Гонконг • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Дженнифер Брэйди - Дарья Гаврилова
WTA Гонконг - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Гонконг! Следите за матчем Дженнифер Брэйди – Дарья Гаврилова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дженнифер Брэйди и Дарья Гаврилова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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