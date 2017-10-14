Онлайн

Цян Ван - Анастасия Павлюченкова

WTA Гонконг - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Гонконг! Следите за матчем Цян Ван – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Цян Ван и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.