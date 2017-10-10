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Эжени Бушар: «Даже с падением на 80-е место у меня потрясающая жизнь»

Бушар: «Даже с падением на 80-е место у меня потрясающая жизнь»
Eurosport

4 ч. назад

Канадка успокаивает себя тем, что у других людей бывало и похуже.

Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар рассказала, как пытается поменять игру.

«Я усердно работаю и хочу попробовать немного другой ментальный подход. Постараюсь быть расслабленнее, не грузить себя мыслями о победе и не думать о том, что обо мне говорят.

Я думаю о том, что другие люди по всему миру проходили через гораздо более тяжелые времена. И даже с моим падением с пятого места на 50-е, а теперь и с 50-го на 80-е, я по-прежнему нахожусь в топ-100 лучшего женского спорта в мире.

У меня все равно потрясающая жизнь, и я не могу сказать, что прохожу через тяжелое время», – цитирует Бушар Tennis World USA.

  • В 2014 году Бушар стала полуфиналисткой Australian Open, «Ролан Гаррос» и финалисткой Уимблдона, после чего лишь раз добралась до четвертьфинала.
  • После майского четвертьфинала в Мадриде Бушар ни на одном из девяти турниров не прошла дальше второго круга, выиграв всего два матча.
  • В первом круге турнира в Гонконге Эжени сыграет с Каролин Возняцки.

Фейсбук очень приятен и спортивен

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