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Елена Веснина проиграла 130-й ракетке мира на турнире в Гонконге
Тайка Луксика Кумкхум оказалась сильнее в матче первого круге – 6:3, 6:4.
За 1 час 10 минут Веснина 2 раза подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 2 двойные ошибки. Кумкхум ответила 4 эйсами и 3 брейками при 6 двойных.
Прежде теннисистки не встречались.
- Во втором круге 24-летняя Кум Кумкхум сыграет с китаянкой Ван Цян.
- Сетка турнира в Гонконге.
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