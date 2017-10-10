Getty Images

Елена Веснина проиграла 130-й ракетке мира на турнире в Гонконге

Веснина проиграла 130-й ракетке мира
Eurosport

1 час назад

Тайка Луксика Кумкхум оказалась сильнее в матче первого круге – 6:3, 6:4.

За 1 час 10 минут Веснина 2 раза подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 2 двойные ошибки. Кумкхум ответила 4 эйсами и 3 брейками при 6 двойных.

Прежде теннисистки не встречались.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной

03:49
Популярные видео
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 188 просмотров2 ч
Самые результативные команды НХЛ не подвели. «Торонто» и «Чикаго» забабахали 7 шайб и лютую развязку
 229 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться