Анастасия Павлюченкова победила Тимеа Бабош в первом круге турнира в Гонконге

За 1 час 40 минут Павлюченкова 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 и допустила 5 двойных ошибок. Бабош реже ошибалась (1), но не сделала ни однго эйса и лишь дважды взяла подачу соперницы.

Павлюченкова выиграла обе встречи у венгерки – 2-0.

Во втором круге Анастасия сыграет с американкой Жаклин Како.

Сетка турнира в Гонконге.

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