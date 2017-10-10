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Анастасия Павлюченкова победила Тимеа Бабош в первом круге турнира в Гонконге

Павлюченкова победила Бабош в первом круге
Eurosport

10 ч. назад

Теннисистка из России выиграла оба сета с одинаковым счетом – 6:4, 6:4.

За 1 час 40 минут Павлюченкова 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 и допустила 5 двойных ошибок. Бабош реже ошибалась (1), но не сделала ни однго эйса и лишь дважды взяла подачу соперницы.

Павлюченкова выиграла обе встречи у венгерки – 2-0.

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