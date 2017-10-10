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Элина Свитолина выбила Зарину Дияс из сетки турнира в Гонконге
Украинская теннисистка справилась в двух сетах.
Матч первого раунда завершился спустя 1 час 45 минут. Свитолина выиграла со счетом 6:4, 7:6(2). На 4 эйса украинки пришлось столько же двойных, но Зарина при 5 подачах навылет допустила 6 двойных ошибок.
Казахстанская спортсменка имела 3 брейк-пойнта, но ни один не реализовала. Четвертая ракетка мира использовала все 3 имевшиеся возможности.
Это была вторая встреча теннисисток, оба раза сильнее была Элина.
- Во втором круге она сыграет с американкой Николь Гиббс.
- Призовой фонд турнира – 226 750 долларов.
- Сетка турнира в Гонконге.
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