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Элина Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги
Теннисистка из Украины не рискнула продолжать борьбу в преддверии Итогового турнира.
Элина Свитолина не вышла на корт для участия в матче второго круга турнира в Гонконге против Николь Гиббс.
Официальной причиной отказа стала травма правой ноги.
- Элина Свитолина обеспечила себе участие в Итоговом турнире года.
- 23-летняя украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA.
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