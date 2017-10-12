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Элина Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги
Eurosport

3 ч. назад

Теннисистка из Украины не рискнула продолжать борьбу в преддверии Итогового турнира.

Элина Свитолина не вышла на корт для участия в матче второго круга турнира в Гонконге против Николь Гиббс.

Официальной причиной отказа стала травма правой ноги.

  • Элина Свитолина обеспечила себе участие в Итоговом турнире года.
  • 23-летняя украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA.

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