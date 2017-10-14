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Анастасия Павлюченкова пробилась в финал турнира в Гонконге

Павлюченкова пробилась в финал турнира в Гонконге
Eurosport

51 мин. назад

Российская теннисистка обыграла в полуфинале китаянку Цян Ван.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Павлюченковой. На счету российской теннисистки 2 эйса и 7 двойных ошибок.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

  • В финале Павлюченкова сыграет с седьмой ракеткой турнира представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая ранее взяла верх над американкой Дженнифер Брэди.
  • Призовой фонд турнира в Гонконге превышает 425 тысяч долларов.

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