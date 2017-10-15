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Анастасия Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне

Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне
Eurosport

12 мин. назад

В финале турнира в Гонконге теннисистка из России переиграла Дарью Гаврилову – 5:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 13 минут. Павлюченкова выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету Гавриловой 7 подач навылет, 11 двойных и 8 брейков. При счете 5:5 в решающей партии матч прерывался из-за дождя.

Павлюченкова сравняла счет личных встреч с Гавриловой – 1:1.

  • Для Павлюченковой титул в Гонконге стал третьим в сезоне.
  • Ранее Анастасия побеждала в Монтеррее и Рабате.
  • Теннисистка из России занимает 21-е место в рейтинге WTA, Гаврилова – 22-я.

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