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Анастасия Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне
В финале турнира в Гонконге теннисистка из России переиграла Дарью Гаврилову – 5:7, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 3 часа 13 минут. Павлюченкова выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету Гавриловой 7 подач навылет, 11 двойных и 8 брейков. При счете 5:5 в решающей партии матч прерывался из-за дождя.
Павлюченкова сравняла счет личных встреч с Гавриловой – 1:1.
- Для Павлюченковой титул в Гонконге стал третьим в сезоне.
- Ранее Анастасия побеждала в Монтеррее и Рабате.
- Теннисистка из России занимает 21-е место в рейтинге WTA, Гаврилова – 22-я.
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