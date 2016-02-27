Не обижай меня. Как сестры Уильямс готовят уход из тенниса

Вторая неделя открытого чемпионата Австралии – по традиции самый жаркий теннисный период зимы. Событий столько, что очередной финт Кирьоса и акробатический концерт Монфиса запросто останутся без заслуженного лайка. Тем удивительнее, что случившийся на второй неделе АО анонс камбэка Винус Уильямс на турнир в Индиан-Уэллс вызвал такой шум.

Серена в последнее время во всем опережает сестру, поэтому выступила с той же самой акцией еще ярче – годом ранее она трогательно объяснила чувства в колонке для журнала Time:

" Больше всего тот случай в 2001 году в Индиан-Уэллс разозлил и расстроил нашего отца. Он посвятил всю свою жизнь, подготавливая нас к чудесному теннисному путешествию, а тогда вынужден был сидеть на трибунах и смотреть, как его дочери становятся объектом насмешек зрителей. Это напомнило ему о тяжелых временах жизни на Юге "

Что же такого случилось среди калифорнийских пустынь в 2001 году, что заставило сестер почти 15 лет пропускать статусный турнир?

В далеком 2001-м Дарья Касаткина отказывалась есть кашу в детском садике города Тольятти, а молодым сестрам Уильямс предстояло сыграть друг против друга в полуфинале Индиан-Уэллс. Семейной резне осуществиться было не суждено: ровно за четыре минуты до начала матча Винус снялась с турнира из-за травмы колена. Таким образом регламент был жестоко нарушен – предупреждать организаторов о травмах, отравлениях и беременности нужно как минимум за 30 минут до начала матча, чтобы в ход соревнований и организацию досуга болельщиков можно было внести хотя бы какие-то логически объяснимые изменения.

Как принято в американских историях с хорошим концом, не обошлось и без злых русских: Елена Дементьева проиграла Винус в четвертьфинале и после встречи в отчаянии сказала, что Ричард Уильямс как всегда решит, кто победит в очередной битве сестер. Финальный день оказался одним из худших для семейки Уильямс: едва папа и Винус появились на стадионе, их освистали 16 тысяч зрителей.

Журналисты и болельщики с надеждой повернули голову в другую часть ринга, из которой должен был последовать ответ семьи на все подозрения, но их ждало разочарование: Серена, Винус и Ричард объяснять ничего не собирались, а вместо этого затаили обиду на жителей Индиан-Уэллс и всех, кто причастен к этому турниру, объявив бессрочный бойкот.

Бойкот – дело не самое занимательное, через пару лет о нем говорили не чаще, чем о титулах Ришара Гаске. В 2015 году Серена вернула всех к теме: в Time она рассказывала о страшных душевных переживаниях и муках, связанных с тем днем в Индиан-Уэллс, а еще хитро перевела разговор на тему своего происхождения:

" Я провела тысячи часов – большую часть сознательной жизни, – подавая, бегая, тренируясь днями напролет ради мечты. И она становилась реальностью. Я чернокожий игрок, и поэтому отличалась от остальных. Я одевалась по-другому, подавала по-другому. Но когда выходила на корт, я была готова дать бой каждому "

Тот факт, что они связали обвинение в преднамеренном результате матча с расизмом, уже заставляет утвердиться в способности Уильямс переводить проблему в ту область, которая вызовет наибольшее сочувствие к ней. Пожалуй, самый известный тому пример – умелое избегание допинг-проб с 2010 по 2011 годы. Самый знаменитый случай произошел 26 октября 2011-го: в шесть утра в дом Серены заехали сотрудники допингового контроля ITF, чтобы забрать положенный по регламенту тест вне соревнований, а хозяйка отреагировала не самым гостеприимным образом. Она посчитала, что к ней врываются грабители, спряталась в убежище и позвонила 911. Допинг-проба сорвалась, а все стороны лаконично отказались от комментариев.

15 лет прошло с того момента, как Индиан-Уэллс обидел сестер. И они возвращаются, называя это актом смирения и прощения, хотя больше видится другое – желание еще раз показать то, кем сестры стали и чего добились. Дерзкие Серена и Винус определяют, каким будет теннис. Да, они другие во всем: в поведении, цвете кожи, стиле игры. Они сильнее и в то же время нежнее – неудачная фраза в адрес любого другого игрока может и не поднять такого шума.

«Наши фанаты встретили овацией Серену в прошлом году. Можно быть уверенным, что Винус в этом году ожидает не меньшее», – заявил директор турнира Рэймонд Мур.

Себе единственной Серена противопоставляет целый турнир с 16-тысячным стадионом и выходит из конфликта с видом победителя. Даже если решение Винус сняться с турнира в 2001-м действительно было вызвано не только травмой колена, обе сестры вышли из ситуации своим и, возможно, наиболее достойным путем: 15 лет назад они покинули стадион освистанными, а сейчас, за считанные матчи до окончания карьер, возвращаются национальными героинями и гордо выйдут на корт под овации толпы.

Для двух великих чемпионок такое признание сейчас куда важнее новых турнирных вызовов. Этих вызовов, к слову, уже почти и нет: Винус ввиду своей формы уже далека от вторых недель ТБШ, а Серена уже в Австралии потеряла шансы на «Большой шлем» в 2016 году. Остается только облачить все это в красивую обложку, с чем у сестер проблем не было никогда.

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