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Каролин Гарсия - Марина Эракович

WTA Тайбэй - 31 января 2017

Это Теннис, и это Тайбэй! Следите за матчем Каролин Гарсия – Марина Эракович на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 31 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Каролин Гарсия и Марина Эракович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.