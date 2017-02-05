Элина Свитолина обыграла Шуай Пен и взяла титул в Тайбэе

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Свитолиной 6 эйсов, 2 двойные, 60 выигранных очков и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Пен ни разу не подала навылет, 2 раза допустила ошибку при подаче, выиграла 43 очка и дважды взяла подачу соперницы.

Счет личных встреч между теннисистками стал 1:1. Для Свитолиной титул в Тайбэе – пятый в карьере.

За победу украинка получит 250 тысяч долларов и 250 очков.

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