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Александра Крунич - Хан Хан

WTA Куала-Лумпур - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Куала-Лумпур! Следите за матчем Александра Крунич – Хан Хан на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александра Крунич и Хан Хан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.