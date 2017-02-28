28.02.17
А. КалинскаяАнна Калинская
Не ранее
10:00
К. ГарсияКаролин Гарсия
WTA Куала-Лумпур • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анна Калинская - Каролин Гарсия
WTA Куала-Лумпур - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Куала-Лумпур! Следите за матчем Анна Калинская – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Анна Калинская и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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