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Нао Хибино - Марина Заневская

WTA Куала-Лумпур - 27 февраля 2017

Это Теннис, и это Куала-Лумпур! Следите за матчем Нао Хибино – Марина Заневская на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 27 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Нао Хибино и Марина Заневская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.