27.02.17
Завершено
6
77
Л. КерковеЛесли Керкове
Не ранее
10:00
4
64
Э. МертенсЭлис Мертенс
WTA Куала-Лумпур • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Лесли Керкове - Элис Мертенс
WTA Куала-Лумпур - 27 февраля 2017

Это Теннис, и это Куала-Лумпур! Следите за матчем Лесли Керкове – Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 27 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Лесли Керкове и Элис Мертенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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