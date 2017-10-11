11.10.17
В. ГолубицВиктория Голубиц
Не ранее
12:00
К. СиняковаКатерина Синякова
WTA Линц • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Виктория Голубиц - Катерина Синякова
WTA Линц - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Виктория Голубиц – Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Виктория Голубиц и Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0