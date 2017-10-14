14.10.17
М. РыбариковаМагдалена Рыбарикова
Не ранее
15:00
В. ГолубицВиктория Голубиц
WTA Линц • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Магдалена Рыбарикова - Виктория Голубиц
WTA Линц - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Магдалена Рыбарикова и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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