11.10.17
Э. Ван ЭйтванкЭлисон Ван Эйтванк
Не ранее
12:00
С. КирстяСорана Кирстя
WTA Линц • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элисон Ван Эйтванк - Сорана Кирстя
WTA Линц - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элисон Ван Эйтванк и Сорана Кирстя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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