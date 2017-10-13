Онлайн

Белинда Бенчич - Михаэла Бузарнеску

WTA Линц - 13 октября 2017

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Белинда Бенчич – Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 13 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Белинда Бенчич и Михаэла Бузарнеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.