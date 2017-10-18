18.10.17
М. БринглМэдисон Брингл
Не ранее
12:00
Э. МертенсЭлис Мертенс
WTA Люксембург • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Мэдисон Брингл - Элис Мертенс
WTA Люксембург - 18 октября 2017

Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Мэдисон Брингл – Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мэдисон Брингл и Элис Мертенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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