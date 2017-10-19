19.10.17
Завершено
6
6
К. ВиттхофтКарина Виттхофт
Не ранее
14:00
1
2
К. БертенсКики Бертенс
WTA Люксембург • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Карина Виттхофт - Кики Бертенс
WTA Люксембург - 19 октября 2017

Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Карина Виттхофт – Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Карина Виттхофт и Кики Бертенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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