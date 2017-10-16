16.10.17
А. КонтавейтАнетт Контавейт
Не ранее
14:00
Я. ЧепеловаЯна Чепелова
WTA Люксембург • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анетт Контавейт - Яна Чепелова
WTA Люксембург - 16 октября 2017

Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Анетт Контавейт – Яна Чепелова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Анетт Контавейт и Яна Чепелова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0