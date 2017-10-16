16.10.17
Л. АрруабарренаЛара Арруабаррена
Не ранее
15:00
М. БринглМэдисон Брингл
WTA Люксембург • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Лара Арруабаррена - Мэдисон Брингл
WTA Люксембург - 16 октября 2017

Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Лара Арруабаррена – Мэдисон Брингл на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Лара Арруабаррена и Мэдисон Брингл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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