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Анастасия Павлюченкова - Сорана Кирстя

WTA Мадрид - 7 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 7 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анастасия Павлюченкова и Сорана Кирстя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.