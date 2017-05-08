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Перед матчем
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Эжени Бушар - Мария Шарапова
WTA Мадрид - 8 мая 2017
Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Эжени Бушар – Мария Шарапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эжени Бушар и Мария Шарапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Супефорхенд улетел на половину Маши и все.
И аут, увы. Больше у Бушар снова.
Кое-как спасается Маша. Вух!
ААААААААААААААА!! Потрясно.
В сантиметрах от линии первый мяч прошел.
Первый матчбол у Бушар. Нервы на пределе.
Маша потянула мертвяк, а потом неоправданно рискнула. 40:40.
Маша в сетку палит, увы. 30:40. Еще один брейк-поинт в запасе. Давай, Маша.
Дрогнула рука Бушар и мяч в сетку улетел. Неужели и сейчас не закроет матч канадка?
Отличный ответ на невнятную вторую подачу Бушар и 15:30.
Во втором розыгрыше вынудила Шарапову бить кроссом и в аут Эжени. 15:15.
Бушар на сет подает. Пока что неуверенно и Мария берет первый мяч.
Маша, нервы болельщиков не вечны. Меньше.
Или нет? Судья выбежал на корт и показал минимальную ошибку россиянки. 40:40.
Чуть-чуть не хватает точности форхенду Маши, зато бэкхенд летит точно в цель.
Вроде бы уверенно убежала вперед на своей поладе Маша, но двойная заставила притормозить празднования. 30:15.
Маша на характере вытащила сет. Ждем продолжения. 4-4.
Тут же БРРРРРРЕЙК!
Маша сцепила зубы и терпит. 15:40 на подаче канадки.
Брейк! Каждый машин удар в гейме улетел в аут. Обидно. 4-3 и канадка будет подавать.
Классика. Снова в аут и снова 0:40. Эжени, твой выход.
А ситуация на корте нерадужная: 0:30 на подаче Маши.
Продолжительность третьей партии уже больше всего второго сета. 43 минуты на 38 на данную секунду.
Бушар забрала гейм без брейк-поинтов. 3-3.
Да куда же?? Аналогичным образом попыталась Маша завершить и этот розыгрыш, но не смогла. 30:30.
Вошла в корт Шарапова и пробила по восходящему мячу. 15:30. Брейк близко.
Пополним сборник хайлайтов вот такой красотой.
Два спасения с 0:40 подряд выглядят мощно, но они не могут продолжаться вечно.
Пустой угол корта светился просто и Шарапова попала. 3-2.
Вылетело пушечное ядро и взорвало счет снова. 40:40.
Маша спаслась подачей, но в следующем розыгрыше подарила шанс сопернице. Больше у Бушар.
КРАСОТААААА! Эжени – умничка. Теннисная красота: потащила все, что летело по разным углам и у сетки переиграла Машу.
Отыгралаааааась. Третья мощнейшая подача подряд и дефицит ликвидирован.
И 30:40 тут же после отличной подачи.
Ощущение, что спасение в этот раз не получится. Правда, Маша пока что против. 15:40.
Третий гейм подряд приходит к счету 0:40.
Аттракцион невиданной щедрости продолжается. 0:30 – подарок для канадки.
7-я двойная ошибка от Марии, здравствуйте.
Как на ладони был выход вперед, но чудовищная ошибка с форхенда: сначала в сетку, потом в аут. 2-2 по геймам.
А теперь идеальным бэкхендом сравнивает счет. Чувствуется приближение брейка. Давай, Маша.
Бушар сбавила скорость второй подачи до минимума, но Маша ударила в сетку. Беда. Больше у канадки.
И снова в аут. 40:40 и ситуация прошлого гейма полностью повторяется.
Поспешила Шарапова и в очередной раз пробила очень далеко от задней. 30:40.
Эжени третий эйс разрядила для своего спасения. 15:40.
Блестящий прием навылет от Маши и тройная попытка для брейк-поинта у нее. 0:40.
Матч достоин финала по интенсивности розыгрышей. Сейчас ошиблась канадка дважды, но шедевров и так хватает с избытком. 0:30.
Бушар подает при счете 2-1 в пользу россиянки. Нужен брейк.
Три брейк-поинта отыграны лишь для того, чтобы едва четвертый не получить. Эжени снова близко к линии пробила (на этот раз боковой), но не попала. Больше у Шараповой.
Едва-едва не попала канадка, которая вытащила тяжелейшие мячи в розыгрыше, но по длине чуть-чуть ошиблась.
Первая подача улетела в сетку, а розыгрыш после второй остался за Машей.
Ошибкой после подачи и второй ликвидирован. Еще один. 30:40.
Ударом в противоход отыгран первый. 15:40.
Снова укороченный вылетает из ракетки Шараповой. И что бы вы думали? Снова в сетку. Тройной брейк-поинт у канадки.
Эжени атакует всякий удар Шараповой в этом гейме и уже ведет 30:0. Неприятная ситуация для Маши.
Маша спасает и такое сегодня. Сможет камбэк итоговый совершить?
Канадка аж приседает для перевода мячей на чужую половину и пока что выдерживает темп. 1-1 в третьем сете.
Увы, брейк-поинт остался нереализованным и Эжени подает на гейм.
Испепеляющий форхенд не выбил Эжени из корта. Канадка даже плотно ответила, чем вынудила Марию в сетку бить. 40:40.
Старания Маши не прошли даром и 30:40.
Очередной конфетный розыгрыш, миллиард спасений и завершение обводящим по линии. Гениально. 30:30.
Два часа пролетели совсем незаметно. Слишком уж хороший матч выходит.
Загоняла Маша Бушар и та била наудачу. Не попала, конечно. 0:15.
Эжени пробила в стиле сегодняшней Шараповой и почти на метр в аут пробила.
Первая подача не вышла у Марии, а вот вторую активно атаковала Эжени и россиянка ошиблась.
А потом аут от Эжени вызвал всплеск эмоций у россиянки. Больше.
По центральной оси обыгрывались соперницы, а потом Бушар резко развернула с форхенда кроссом и сделал счет 40:40.
Ругается на себя россиянка. Удары по аутам никуда не делись. 30:30.
Новый сет, новые эмоции. Ждем победы. Маша, вперед!
И вот такая мощь от Маши.
Маша очень хороша.
Шарапова взяла сет. ДААААААА! 1-1.
15:40. Не выдерживает Эжени и двойной сет-поинт у Маши.
А теперь и 0:30 становится счет.
Бушар медленно теряет контроль над ситуацией и не справляется в простейших ситуациях, а вот Маша тянет сложный удар из-под сетки. 0:15.
Маша врубила режим машины и прибивает форхенд за бэкхендом и наоборот. 40:15.
Есть, Маша сделала это после двойной от Эжени.
Тройной брейк-поинт у Шараповой. Либо сейчас, либо никогда.
Маша чуть агрессивне сыграла и сразу завладела преимуществом после пары бэкхендов. 0:30 на подаче Бушар.
Узнали британский стиль?
Отлично проходит гейм у Маши. Эжени палит в аут и делает счет 40:0.
Наконец-то укороченный прошел и Эжени не успела за ним. 30:0.
Ждем уверенной игры от Маши. Нужна, очень нужна она сейчас.
Под ноль забирает канадка свое. 2-2.
Подачи Эжени проходят намного спокойнее и нисколько не намекают на брейк. 30:0.
Маша ничем не хуже и может вот так.
Укороченные от Эжени пора записывать в учебники.
Тяжко и с нервами, но гейм отходит к Шараповой. 2-1.
Подача в корпус делает свое дело и сейчас. Больше у Маши.
Это какая-то фантастика от Бушар. Дропшот настолько хорош, что добежать до него было нереально. Ровно.
Маша справляется с нервами и с хавкорта бьет бэкхендом в противоход Эжени. Больше.
СОК! Типичный розыгрыш для грунта с кроссами и кучей ударов завершается конфеткой от Шараповой. 40:40.
Эжени на фантастическом уровне сегодня играет. Достает все, что летит в ее сторону и вынуждает Машу ошибаться. 15:30.
Гениальность от Бушар очередная. Маша стреляла прямо в соперницу, которая стояла в полуметре от сетки, но та укротила и укоротила мяч. 1-1.
Маша отвечает менее красивым, но не менее действенным кроссом. 40:30.
Эжени бушарит мощнейшим форхендом. В самую линию прилетел мяч, да еще и в метре от сетки. Фантастика. 40:15.
Мария ошибается бэкхендом по линии и просит судью спуститься с вышки на землю. Тщетно. Аут зафиксирован. 15:15.
Да, 1-0.
Великолепный форхенд приближает Машу к первому гейму во втором сете.
Россиянка на подаче сейчас, но никак не справится с давлением. 30:30.
Букмекеры до сих пор верят в Машу и дают линию – 1,83 на 2,03 в ее пользу. Верим и мы!
Эжени начала встречу аморфно и скучно, а теперь празднует победу в первом сете. Женский теннис, ничего не поделаешь.
Гениальный удар не помог Маше спасти сет.
Бушар собралась и прикончила сет смэшем. 7-5. Смотрим дальше.
КРАСОТЕЕЕЕЕНЬ! Эжени спасла мяч, непонятно откуда и ввинтила кросс под сетку, а потом Маша пробила по линии из позиции с максимальной сложности. 30:40.
Второй такой же повторить не удалось, увы. 30:30.
Вторая подача у Бушар вышла крайне слабой и Мария прибила ее приемом навылет.
А вот с такими вполне. Убийственный форхенд дарит шанс на спасение. Или нет. 15:15.
Метровый аут от Марии после несложного кросса от Эжени. С такими ударами будет сложновато бороться. 15:0.
Эжени в кроссовой перестрелке оказалась крепче и теперь будет подавать на сет во второй раз. 6-5.
А вот и аут после невнятного приема от Эжени. Мяч завис в воздухе, а Шарапова не смогла сыграть его точно в корт. Меньше.
Конечно, подавать совсем нет необходимости. Двойная под номером 231442541753. Ровно.
Визги, крики, вопли и все ради минимального преимущества на своей. Больше у Маши.
Гейм уже 10 минут продолжается и не собирается заканчиваться. Бушар снова сравняла. 40:40.
Бушар тащит примерно все, но не этот удар с лета у сетки. Больше.
А теперь элементарно сорвала удар. Ну, девушки.
А вот Бушар настроена серьезно. Как из пушки по линии выстрелила и заработала себе на брейк-поинт.
Снова проблемы у Марии. Никак она гейм не завершит. И так пробовала и эдак, но тщетно пока что. Ровно.
Больше, дышим спокойно.
Шарапова снова ошиблась и пробила в угол, где стояла соперница, но хорошо, что та совсем этого не ждала. 40:40.
Бушар врубила сверхобороты и гоняет Машу по задней. Новый брейк-поинт.
Эжени могла закончить сейчас вообще все, но не попала в открытый угол корта. 40:40.
БАМ! Шарапова снова доигралась и получила форхендом в мертвую зону. Брейк-поинт.
Двойная ошибка в исполнении Марии. Уж очень нестабильно подает сегодня россиянка. 30:30.
Сейчас главное без нервов забрать свою и продолжить наседать. 30:0 на подаче Шараповой.
Даже такое спасение не помогло Эжени.
Маша – красавица: вынудила ошибиться Бушар, а потом захватила гейм. 5-5.
АААААААААААААА! Мощнейшее спасение от Бушар. Шарапова с хавкорта пробила в угол Эжени, которая потащила раз, а потом мгновенно в другую сторону улетела и спасла мертвяк. 15:30.
По крайней мере в этом розыгрыше Маша била исключительно под заднюю линию и исключительно точно. 0:30.
Шарапова тренера позвала в перерыве. Он что-то активно доказывал и показывал. Посмотрим поможет или нет.
Ой, неприятности прилетели страшнейшие. Подавать на сет будет Бушар.
Нет-нет-нет. Нельяз отдавать свою. Никак.
Бушар получила преимущество после громадного аута и удара в сетку. Брейк-поинт.
Слишком агрессивные вторые подачи иногда сбоят и создают двойные.
Двойная ошибка от Марии. Уже 4-я.
Эжени тоже очень недурно пробивает сегодня.
Эжени вынудила Марию пробить в сетку и запротоколировала равный счет – 4-4.
Что это? Нервы? Эмоции? Что? СНова слишком сильно Маша бьет. 40:30.
Хорошая подача выручает канадку на первом мяче, а справиться со вторым помогает Маша. Аут после примерно 20 ударов подряд. 30:30.
Так-с, Эжени вернулась в привычный аутно-сеточный режим и Маша 30:0 получает.
Ну вот, Эжени поймала кураж и отыграла дефицитный гейм. Будет подавать канадка. 4-3.
Отличные скиллы показала Бушар и после бэкхенда влепила неберущимся форхендом. Больше.
А вот и рановато списывать канадку. Маша в очередной раз ошибается по длине и снова ровно на табло.
И новый аут прилетает от Бушар, которая, кажется, окончательно теряет сет.
Снова в корпус подает Маша и Бушар не справляется. Ровно.
Твое лицо, когда двойную на счете ровно делаешь. Брейк-поинт у Бушар.
Эжени так хотела обратный брейк, что не подготовила удар и пальнула в аут. Выдыхаем.
Маша снова укороченным завершала атаку, но 10-ю невынужденную совершила. 30:40.
Короткий кросс на уровне «император» от Бушар и равный счет на подаче Шараповой. 30:30.
У Эжени банально не хватает сил, чтобы перебивать мячи через сетку. 30:15.
Кто здесь мощный?
Едва конфетку не сделала Бушар, но форхенд под сетку оказался неуспешным. 15:0.
ДАААААА! Навылет приняла и ускакала вперед Маша. 4-2.
Первый отыграла канадка. Еще два впереди.
0:40 и тройной брейк-поинт после диагонального аута. Еще и первая не прошла у Эжени.
А теперь 0:30 для Маши. Надо забирать канадские подарки.
Повалили двойные. Вспоминаем статистику и не удивляемся. 0:15.
Брависсимо!
Если Шарапова попадает, как она сделала это только что, то шансов у Эжени нет. Но пока что некоторые проблемы с силой ударов имеются. 3-2 в пользу россиянки.
Бушар помогает вытащить сложнейший гейм своим ударом в заметный аут по длине. Не всегда с мощью Маши справляется.
И снова двойная. Проклятье. 40:40.
Ух, что творит Шарапова. Разбежалась и кроссом в стиле Маррея уничтожила Бушар. Больше.
Чудеснейшим образом спасается Маша. Бэкхенд вышел слишком идеальным. Фанаты рукоплещут.
Проблемные проблемы у Маши. В сетку с хавкорта абсолютно необоснованно она пробила и двойной брейк-поинт подарила сопернице. 15:40.
Едва в самый угол корта не залепила канадка, но промазала на несколько сантиметров. 15:30.
Ой, двойная и от Маши. Гейм подвисает. Держаться. 0:30.
Отличный розыгрыш в исполнении Бушар. Отразила все наскоки Шараповой, а потом с бэкхенда оформила виннер. 0:15.
Россиянка от переизбытка сил палит слишком сильно, порой. Маша, поскокойнее.
Эжени сыграла чуть бодрее и вынудила Машу пробить в сетку, а потом ошибиться по длине. 40:15.
Показлось, что и на этот раз вторая подача улетела за квадрат, но судьи иного мнения. 15:15.
Вот и первая двойная прилетела. Автор: Бушар. 0:15.
Форхенд на уровне Раонич.
Тем временем, Шарапова забрала свою подачу на невынужденной ошибке Бушар с приема. 2-1.
Классные соперницы совсем скоро появятся в инстаграме Eurosport.ru. Песочек, правда, парижский будет.
Бушар носится по задней в тщетных попытках достать форхенды Маши, но та помогает ей невынужденными. 15:15.
Прием навылет попробовала исполнить Шарапова, но на полметра в аут угодила. 1-1.
Хорошую возможность упустила россиянка, не попав по линии. Бушар тут же стрельнула эйсом. Больше.
И снова очень глубоко под заднюю бьет Маша и зарабатывает первый брейк-поинт.
Вау. Сильнейший форхенд выглядел так, что за канадку стало страшно. Без шансов кроссом. 30:30.
Мария уже в который раз использует укороченный после затяжного обмена кроссами. Увы, неудачно. 30:15 на подаче Бушар.
И вновь Маша выстрелила с первой. Эжени приняла и навязала борьбу, которая завершилась сильным ударом Марии по сопернице. Это тебе за язвительные слова. Пау. 1-0.
Бушар бессильно выглядит, если Шарапова пробивает с первой подачи мощно и в корпус. Ауты один за одним. 40:15.
Агрессивная игра Маши иногда плодит ошибки. Вот и сейчас по длине не попал мяч. 30:15.
Убивающая первая подача и лишь звук ободка ракетки от канадки. 30:0.
Переподача второй вышла мощненькой и Маша выскочила в атаку. Форхенд в правый угол и Бушар бессильна. 15:0.
Первая подача в матче улетела в сетку и отскочила в аут. Вторая тоже не дошла до нужного квадрата.
У Бушар ровно такой же процент, но процент выигранных мячей ниже (79,1% на 57,7%).
57,7% точных попаданий с первой подачи показывает Маша после возвращения.
Первой будет подавать Мария.
Теннисистки уже на разминке.
Все за Марию!
До старта матча остается совсем немного времени, болельщики предвкушают мощь.
Первая строчка все ближе.
Эжени крайне негативно настроена по отношению к нашей спортсменке на словах. Посмотрим как оно выйдет на корте.
Мария Шарапова далеко от Москвы и ее промозглой погоды, а значит есть все основания ждать от нее жаркой игры. Солнечный Мадрид, Эжени Бушар и наша Маша. Начинаем совсем скоро!