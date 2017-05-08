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Завершено
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Э. БушарЭжени Бушар
Не ранее
21:00
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М. ШараповаМария Шарапова
WTA Мадрид • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Эжени Бушар - Мария Шарапова
WTA Мадрид - 8 мая 2017

Это Теннис, и это Мадрид! Следите за матчем Эжени Бушар – Мария Шарапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 8 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эжени Бушар и Мария Шарапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Дмитрий Панферов
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00:02

Супефорхенд улетел на половину Маши и все.

00:01 

И аут, увы. Больше у Бушар снова.

00:00 

Кое-как спасается Маша. Вух!

00:00 

ААААААААААААААА!! Потрясно.

00:00 

В сантиметрах от линии первый мяч прошел.

23:59 

Первый матчбол у Бушар. Нервы на пределе.

23:58 

Маша потянула мертвяк, а потом неоправданно рискнула. 40:40.

23:58 

Маша в сетку палит, увы. 30:40. Еще один брейк-поинт в запасе. Давай, Маша.

23:57 

Дрогнула рука Бушар и мяч в сетку улетел. Неужели и сейчас не закроет матч канадка?

23:57 

Отличный ответ на невнятную вторую подачу Бушар и 15:30.

23:56 

Во втором розыгрыше вынудила Шарапову бить кроссом и в аут Эжени. 15:15.

23:56 

Бушар на сет подает. Пока что неуверенно и Мария берет первый мяч.

23:53 

Маша, нервы болельщиков не вечны. Меньше.

23:52 

Или нет? Судья выбежал на корт и показал минимальную ошибку россиянки. 40:40.

23:52 

Чуть-чуть не хватает точности форхенду Маши, зато бэкхенд летит точно в цель.

23:51

Вроде бы уверенно убежала вперед на своей поладе Маша, но двойная заставила притормозить празднования. 30:15.

23:48 

Маша на характере вытащила сет. Ждем продолжения. 4-4.

23:48 

Тут же БРРРРРРЕЙК!

23:47 

Маша сцепила зубы и терпит. 15:40 на подаче канадки.

23:43

Брейк! Каждый машин удар в гейме улетел в аут. Обидно. 4-3 и канадка будет подавать.

23:42 

Классика. Снова в аут и снова 0:40. Эжени, твой выход.

23:42 

А ситуация на корте нерадужная: 0:30 на подаче Маши.

23:41 

Продолжительность третьей партии уже больше всего второго сета. 43 минуты на 38 на данную секунду.

23:40 

Бушар забрала гейм без брейк-поинтов. 3-3.

23:40 

Да куда же?? Аналогичным образом попыталась Маша завершить и этот розыгрыш, но не смогла. 30:30.

23:39 

Вошла в корт Шарапова и пробила по восходящему мячу. 15:30. Брейк близко.

23:37 

Пополним сборник хайлайтов вот такой красотой.

23:36 

Два спасения с 0:40 подряд выглядят мощно, но они не могут продолжаться вечно.

23:35 

Пустой угол корта светился просто и Шарапова попала. 3-2.

23:35 

Вылетело пушечное ядро и взорвало счет снова. 40:40.

23:34 

Маша спаслась подачей, но в следующем розыгрыше подарила шанс сопернице. Больше у Бушар.

23:34 

КРАСОТААААА! Эжени – умничка. Теннисная красота: потащила все, что летело по разным углам и у сетки переиграла Машу.

23:32 

Отыгралаааааась. Третья мощнейшая подача подряд и дефицит ликвидирован.

23:31 

И 30:40 тут же после отличной подачи.

23:31 

Ощущение, что спасение в этот раз не получится. Правда, Маша пока что против. 15:40.

23:30 

Третий гейм подряд приходит к счету 0:40.

23:30 

Аттракцион невиданной щедрости продолжается. 0:30 – подарок для канадки.

23:30

7-я двойная ошибка от Марии, здравствуйте.

23:29 

Как на ладони был выход вперед, но чудовищная ошибка с форхенда: сначала в сетку, потом в аут. 2-2 по геймам.

23:28 

А теперь идеальным бэкхендом сравнивает счет. Чувствуется приближение брейка. Давай, Маша.

23:27 

Бушар сбавила скорость второй подачи до минимума, но Маша ударила в сетку. Беда. Больше у канадки.

23:26 

И снова в аут. 40:40 и ситуация прошлого гейма полностью повторяется.

23:25 

Поспешила Шарапова и в очередной раз пробила очень далеко от задней. 30:40.

23:24 

Эжени третий эйс разрядила для своего спасения. 15:40.

23:24 

Блестящий прием навылет от Маши и тройная попытка для брейк-поинта у нее. 0:40.

23:23 

Матч достоин финала по интенсивности розыгрышей. Сейчас ошиблась канадка дважды, но шедевров и так хватает с избытком. 0:30.

23:20 

Бушар подает при счете 2-1 в пользу россиянки. Нужен брейк.

23:19 

Три брейк-поинта отыграны лишь для того, чтобы едва четвертый не получить. Эжени снова близко к линии пробила (на этот раз боковой), но не попала. Больше у Шараповой.

23:18 

Едва-едва не попала канадка, которая вытащила тяжелейшие мячи в розыгрыше, но по длине чуть-чуть ошиблась.

23:18 

Первая подача улетела в сетку, а розыгрыш после второй остался за Машей.

23:17 

Ошибкой после подачи и второй ликвидирован. Еще один. 30:40.

23:17 

Ударом в противоход отыгран первый. 15:40.

23:16 

Снова укороченный вылетает из ракетки Шараповой. И что бы вы думали? Снова в сетку. Тройной брейк-поинт у канадки.

23:15 

Эжени атакует всякий удар Шараповой в этом гейме и уже ведет 30:0. Неприятная ситуация для Маши.

23:15 

Маша спасает и такое сегодня. Сможет камбэк итоговый совершить?

23:14 

Канадка аж приседает для перевода мячей на чужую половину и пока что выдерживает темп. 1-1 в третьем сете.

23:13 

Увы, брейк-поинт остался нереализованным и Эжени подает на гейм.

23:13 

Испепеляющий форхенд не выбил Эжени из корта. Канадка даже плотно ответила, чем вынудила Марию в сетку бить. 40:40.

23:12 

Старания Маши не прошли даром и 30:40.

23:11 

Очередной конфетный розыгрыш, миллиард спасений и завершение обводящим по линии. Гениально. 30:30.

23:10 

Два часа пролетели совсем незаметно. Слишком уж хороший матч выходит.

23:10 

Загоняла Маша Бушар и та била наудачу. Не попала, конечно. 0:15.

23:09 

Эжени пробила в стиле сегодняшней Шараповой и почти на метр в аут пробила.

23:07 

Первая подача не вышла у Марии, а вот вторую активно атаковала Эжени и россиянка ошиблась.

23:07 

А потом аут от Эжени вызвал всплеск эмоций у россиянки. Больше.

23:06 

По центральной оси обыгрывались соперницы, а потом Бушар резко развернула с форхенда кроссом и сделал счет 40:40.

23:04 

Ругается на себя россиянка. Удары по аутам никуда не делись. 30:30.

23:04 

Новый сет, новые эмоции. Ждем победы. Маша, вперед!

23:02

И вот такая мощь от Маши.

23:01 

Маша очень хороша.

22:58

Шарапова взяла сет. ДААААААА! 1-1.

22:57 

15:40. Не выдерживает Эжени и двойной сет-поинт у Маши.

22:56 

А теперь и 0:30 становится счет.

22:56 

Бушар медленно теряет контроль над ситуацией и не справляется в простейших ситуациях, а вот Маша тянет сложный удар из-под сетки. 0:15.

22:51 

Маша врубила режим машины и прибивает форхенд за бэкхендом и наоборот. 40:15.

22:49

Есть, Маша сделала это после двойной от Эжени.

22:49 

Тройной брейк-поинт у Шараповой. Либо сейчас, либо никогда.

22:48 

Маша чуть агрессивне сыграла и сразу завладела преимуществом после пары бэкхендов. 0:30 на подаче Бушар.

22:45

Узнали британский стиль?

22:45 

Отлично проходит гейм у Маши. Эжени палит в аут и делает счет 40:0.

22:44 

Наконец-то укороченный прошел и Эжени не успела за ним. 30:0.

22:43 

Ждем уверенной игры от Маши. Нужна, очень нужна она сейчас.

22:42 

Под ноль забирает канадка свое. 2-2.

22:40 

Подачи Эжени проходят намного спокойнее и нисколько не намекают на брейк. 30:0.

22:39 

Маша ничем не хуже и может вот так.

22:38

Укороченные от Эжени пора записывать в учебники.

22:37 

Тяжко и с нервами, но гейм отходит к Шараповой. 2-1.

22:37 

Подача в корпус делает свое дело и сейчас. Больше у Маши.

22:36 

Это какая-то фантастика от Бушар. Дропшот настолько хорош, что добежать до него было нереально. Ровно.

22:35 

Маша справляется с нервами и с хавкорта бьет бэкхендом в противоход Эжени. Больше.

22:35 

СОК! Типичный розыгрыш для грунта с кроссами и кучей ударов завершается конфеткой от Шараповой. 40:40.

22:33 

Эжени на фантастическом уровне сегодня играет. Достает все, что летит в ее сторону и вынуждает Машу ошибаться. 15:30.

22:31 

Гениальность от Бушар очередная. Маша стреляла прямо в соперницу, которая стояла в полуметре от сетки, но та укротила и укоротила мяч. 1-1.

22:30 

Маша отвечает менее красивым, но не менее действенным кроссом. 40:30.

22:29 

Эжени бушарит мощнейшим форхендом. В самую линию прилетел мяч, да еще и в метре от сетки. Фантастика. 40:15.

22:28 

Мария ошибается бэкхендом по линии и просит судью спуститься с вышки на землю. Тщетно. Аут зафиксирован. 15:15.

22:26 

Да, 1-0.

22:26 

Великолепный форхенд приближает Машу к первому гейму во втором сете.

22:25 

Россиянка на подаче сейчас, но никак не справится с давлением. 30:30.

22:25 

Букмекеры до сих пор верят в Машу и дают линию – 1,83 на 2,03 в ее пользу. Верим и мы!

22:22

Эжени начала встречу аморфно и скучно, а теперь празднует победу в первом сете. Женский теннис, ничего не поделаешь.

22:21

Гениальный удар не помог Маше спасти сет.

22:20 

Бушар собралась и прикончила сет смэшем. 7-5. Смотрим дальше.

22:20 

КРАСОТЕЕЕЕЕНЬ! Эжени спасла мяч, непонятно откуда и ввинтила кросс под сетку, а потом Маша пробила по линии из позиции с максимальной сложности. 30:40.

22:19 

Второй такой же повторить не удалось, увы. 30:30.

22:18 

Вторая подача у Бушар вышла крайне слабой и Мария прибила ее приемом навылет.

22:18 

А вот с такими вполне. Убийственный форхенд дарит шанс на спасение. Или нет. 15:15.

22:17 

Метровый аут от Марии после несложного кросса от Эжени. С такими ударами будет сложновато бороться. 15:0.

22:15 

Эжени в кроссовой перестрелке оказалась крепче и теперь будет подавать на сет во второй раз. 6-5.

22:14 

А вот и аут после невнятного приема от Эжени. Мяч завис в воздухе, а Шарапова не смогла сыграть его точно в корт. Меньше.

22:13

Конечно, подавать совсем нет необходимости. Двойная под номером 231442541753. Ровно.

22:13 

Визги, крики, вопли и все ради минимального преимущества на своей. Больше у Маши.

22:12 

Гейм уже 10 минут продолжается и не собирается заканчиваться. Бушар снова сравняла. 40:40.

22:11 

Бушар тащит примерно все, но не этот удар с лета у сетки. Больше.

22:11 

А теперь элементарно сорвала удар. Ну, девушки.

22:10 

А вот Бушар настроена серьезно. Как из пушки по линии выстрелила и заработала себе на брейк-поинт.

22:10 

Снова проблемы у Марии. Никак она гейм не завершит. И так пробовала и эдак, но тщетно пока что. Ровно.

22:08 

Больше, дышим спокойно.

22:08 

Шарапова снова ошиблась и пробила в угол, где стояла соперница, но хорошо, что та совсем этого не ждала. 40:40.

22:07 

Бушар врубила сверхобороты и гоняет Машу по задней. Новый брейк-поинт.

22:06 

Эжени могла закончить сейчас вообще все, но не попала в открытый угол корта. 40:40.

22:06 

БАМ! Шарапова снова доигралась и получила форхендом в мертвую зону. Брейк-поинт.

22:05

Двойная ошибка в исполнении Марии. Уж очень нестабильно подает сегодня россиянка. 30:30.

22:04 

Сейчас главное без нервов забрать свою и продолжить наседать. 30:0 на подаче Шараповой.

22:03

Даже такое спасение не помогло Эжени.

22:02

Маша – красавица: вынудила ошибиться Бушар, а потом захватила гейм. 5-5.

22:01 

АААААААААААААА! Мощнейшее спасение от Бушар. Шарапова с хавкорта пробила в угол Эжени, которая потащила раз, а потом мгновенно в другую сторону улетела и спасла мертвяк. 15:30.

21:59 

По крайней мере в этом розыгрыше Маша била исключительно под заднюю линию и исключительно точно. 0:30.

21:58 

Шарапова тренера позвала в перерыве. Он что-то активно доказывал и показывал. Посмотрим поможет или нет.

21:56

Ой, неприятности прилетели страшнейшие. Подавать на сет будет Бушар.

21:56 

Нет-нет-нет. Нельяз отдавать свою. Никак.

21:55 

Бушар получила преимущество после громадного аута и удара в сетку. Брейк-поинт.

21:54 

Слишком агрессивные вторые подачи иногда сбоят и создают двойные.

21:54

Двойная ошибка от Марии. Уже 4-я.

21:53

Эжени тоже очень недурно пробивает сегодня.

21:52 

Эжени вынудила Марию пробить в сетку и запротоколировала равный счет – 4-4.

21:51 

Что это? Нервы? Эмоции? Что? СНова слишком сильно Маша бьет. 40:30.

21:51 

Хорошая подача выручает канадку на первом мяче, а справиться со вторым помогает Маша. Аут после примерно 20 ударов подряд. 30:30.

21:49 

Так-с, Эжени вернулась в привычный аутно-сеточный режим и Маша 30:0 получает.

21:47

Ну вот, Эжени поймала кураж и отыграла дефицитный гейм. Будет подавать канадка. 4-3.

21:47 

Отличные скиллы показала Бушар и после бэкхенда влепила неберущимся форхендом. Больше.

21:46 

А вот и рановато списывать канадку. Маша в очередной раз ошибается по длине и снова ровно на табло.

21:45 

И новый аут прилетает от Бушар, которая, кажется, окончательно теряет сет.

21:44 

Снова в корпус подает Маша и Бушар не справляется. Ровно.

21:43

Твое лицо, когда двойную на счете ровно делаешь. Брейк-поинт у Бушар.

21:43 

Эжени так хотела обратный брейк, что не подготовила удар и пальнула в аут. Выдыхаем.

21:42 

Маша снова укороченным завершала атаку, но 10-ю невынужденную совершила. 30:40.

21:41 

Короткий кросс на уровне «император» от Бушар и равный счет на подаче Шараповой. 30:30.

21:40 

У Эжени банально не хватает сил, чтобы перебивать мячи через сетку. 30:15.

21:39

Кто здесь мощный?

21:39 

Едва конфетку не сделала Бушар, но форхенд под сетку оказался неуспешным. 15:0.

21:38

ДАААААА! Навылет приняла и ускакала вперед Маша. 4-2.

21:37 

Первый отыграла канадка. Еще два впереди.

21:37 

0:40 и тройной брейк-поинт после диагонального аута. Еще и первая не прошла у Эжени.

21:36 

А теперь 0:30 для Маши. Надо забирать канадские подарки.

21:36

Повалили двойные. Вспоминаем статистику и не удивляемся. 0:15.

21:34

Брависсимо!

21:34

Если Шарапова попадает, как она сделала это только что, то шансов у Эжени нет. Но пока что некоторые проблемы с силой ударов имеются. 3-2 в пользу россиянки.

21:33 

Бушар помогает вытащить сложнейший гейм своим ударом в заметный аут по длине. Не всегда с мощью Маши справляется.

21:31

И снова двойная. Проклятье. 40:40.

21:31 

Ух, что творит Шарапова. Разбежалась и кроссом в стиле Маррея уничтожила Бушар. Больше.

21:31 

Чудеснейшим образом спасается Маша. Бэкхенд вышел слишком идеальным. Фанаты рукоплещут.

21:29 

Проблемные проблемы у Маши. В сетку с хавкорта абсолютно необоснованно она пробила и двойной брейк-поинт подарила сопернице. 15:40.

21:28 

Едва в самый угол корта не залепила канадка, но промазала на несколько сантиметров. 15:30.

21:28

Ой, двойная и от Маши. Гейм подвисает. Держаться. 0:30.

21:27 

Отличный розыгрыш в исполнении Бушар. Отразила все наскоки Шараповой, а потом с бэкхенда оформила виннер. 0:15.

21:26 

Россиянка от переизбытка сил палит слишком сильно, порой. Маша, поскокойнее.

21:26 

Эжени сыграла чуть бодрее и вынудила Машу пробить в сетку, а потом ошибиться по длине. 40:15.

21:25 

Показлось, что и на этот раз вторая подача улетела за квадрат, но судьи иного мнения. 15:15.

21:24

Вот и первая двойная прилетела. Автор: Бушар. 0:15.

21:23

Форхенд на уровне Раонич.

21:22 

Тем временем, Шарапова забрала свою подачу на невынужденной ошибке Бушар с приема. 2-1.

21:19 

Бушар носится по задней в тщетных попытках достать форхенды Маши, но та помогает ей невынужденными. 15:15.

21:19 

Прием навылет попробовала исполнить Шарапова, но на полметра в аут угодила. 1-1.

21:18 

Хорошую возможность упустила россиянка, не попав по линии. Бушар тут же стрельнула эйсом. Больше.

21:17 

И снова очень глубоко под заднюю бьет Маша и зарабатывает первый брейк-поинт.

21:16 

Вау. Сильнейший форхенд выглядел так, что за канадку стало страшно. Без шансов кроссом. 30:30.

21:16 

Мария уже в который раз использует укороченный после затяжного обмена кроссами. Увы, неудачно. 30:15 на подаче Бушар.

21:14

И вновь Маша выстрелила с первой. Эжени приняла и навязала борьбу, которая завершилась сильным ударом Марии по сопернице. Это тебе за язвительные слова. Пау. 1-0.

21:13 

Бушар бессильно выглядит, если Шарапова пробивает с первой подачи мощно и в корпус. Ауты один за одним. 40:15.

21:13 

Агрессивная игра Маши иногда плодит ошибки. Вот и сейчас по длине не попал мяч. 30:15.

21:12 

Убивающая первая подача и лишь звук ободка ракетки от канадки. 30:0.

21:11 

Переподача второй вышла мощненькой и Маша выскочила в атаку. Форхенд в правый угол и Бушар бессильна. 15:0.

21:11 

Первая подача в матче улетела в сетку и отскочила в аут. Вторая тоже не дошла до нужного квадрата.

21:10

У Бушар ровно такой же процент, но процент выигранных мячей ниже (79,1% на 57,7%).

21:08 

57,7% точных попаданий с первой подачи показывает Маша после возвращения.

21:07 

Первой будет подавать Мария.

21:06 

Теннисистки уже на разминке.

21:05

Все за Марию!

20:55 

До старта матча остается совсем немного времени, болельщики предвкушают мощь.

20:10

Мария Шарапова далеко от Москвы и ее промозглой погоды, а значит есть все основания ждать от нее жаркой игры. Солнечный Мадрид, Эжени Бушар и наша Маша. Начинаем совсем скоро!

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